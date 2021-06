NEC bevestigt transfer van derde Deen: Mattsson tekent voor drie jaar

NEC én Silkeborg laten niets los over de hoogte van de transfersom van Mattsson. Naar verluidt gaat het om een bedrag van een kleine miljoen euro. De aanvallende middenvelder had bij Silkeborg, de club uit de Superligaen waar hij aanvoerder en topscorer was, nog een contract voor twee seizoenen.

Elegante speler

,,Magnus is een elegante speler die als aanvallende middenvelder en op beide vleugels uit de voeten kan. Hij scoort makkelijk en was in hoge mate verantwoordelijk voor de promotie van Silkeborg IF naar de Superliga”, reageert technisch directeur Ted van Leeuwen. ,,Met zijn aanstekelijke manier van voetballen zal hij zeker in de smaak vallen van onze supporters, die van attractief voetbal houden.”