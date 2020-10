NEC biedt volop vermaak in een theater zonder publiek, FC Eindhoven figureert: 6-0

Na een matte openingsfase was de beste kans na een kleine twintig minuten per toeval voor NEC. Jordy Bruijn kon na een vlot genomen corner ongehinderd uithalen, maar de middenvelder zag de bal uiteenspatten op de lat. Aan de andere kant kopte Valentino Vermeulen gevaarlijk in, maar NEC-keeper Norbert Alblas stond paraat.



Na 34 minuten was het wel raak. Vlak nadat Bruijn na de lat ook de paal had geraakt, mocht Souffian El Karouani zomaar vrij aanleggen. De back van NEC raakte de bal met links precies goed en Eindhoven-keeper Jonkerman was volstrekt kansloos op het magistrale schot: 1-0.



Nog voor de pauze tilde NEC 2-0 nadat Jonkerman vijf minuten na de openingstreffer een inzet van Elayis Tavsan slecht verwerkte. Rangelo Janga was er als de kippen bij om de bal binnen te lopen.