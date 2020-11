NEC blijft na gemiste strafschop achter met een punt tegen tienkoppig Roda JC

Alpenhoofd­stad Grenoble was geen oase voor NEC'er Ondaan: ‘Het is geen Dubai, hè’

17 oktober NIJMEGEN - Oud-eredivisiespeler Terell Ondaan is vol vuur aangesloten bij NEC, vrijdagavond was hij als invaller direct trefzeker in de gewonnen wedstrijd bij Jong FC Utrecht (1-4). Nadat zijn Franse avontuur bij Grenoble Foot 38 volledig vastliep, wil de 27-jarige aanvaller Nederland laten zien wat hij waard is.