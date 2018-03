NEC boekt langverwachte eerste uitzege onder Lijnders

Koploper Jong Ajax won op het nippertje bij Almere City FC (1-2) en blijft daardoor twee punten voor op NEC. Achtervolger Telstar, met vijf punten minder dan NEC, won met 3-1 bij FC Dordrecht en houdt de Nijmegenaren dus in het vizier. NEC kon de overwinning wel gebruiken, want de ploeg pakte slechts vier punten in de eerdere vier wedstrijden. Lijnders verloor zijn eerste vier uitduels.

NEC kende een twijfelachtige start in het Mandemakers Stadion, waar de thuisploeg in de beginfase het spel maakte. Gevaarlijke situaties volgden daar niet uit, maar ook NEC liet voorin nog weinig zien. De bezoekers kregen in de achttiende minuut wel een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Arnaut Groeneveld werd in het strafschopgebied gevloerd door Robby Ndefe, maar Steeven Langil miste de daaropvolgende penalty.

Aandringen

Het leek voor NEC wel een startsein om in aanvallend opzicht meer te laten zien. Eigenlijk slaagde alleen Groeneveld in die missie. Hij testte doelman Etienne Vaessen met een fraai gekruld schot en bezorgde de RKC-defensie veel werk als hij weer eens aan de bal kwam en een actie maakte. Zo ook vlak voor rust, toen hij aanvoerder Mart Dijkstra in scoringspositie bracht. De middenvelder schoot echter voorlangs. Spits Anass Achahbar kreeg vervolgens zijn hoofd niet tegen een voorzet van de gevaarlijke vleugelspeler, waardoor het bij rust 0-0 was.

NEC ging na de pauze op dezelfde voet verder en kreeg via Steeven Langil, die een snelle aanval inleidde, al een aardige mogelijkheid. RKC maakte het de Nijmegenaren in de 58ste minuut onbedoeld makkelijker. Rechtsback Robby Ndefe kreeg zijn tweede gele kaart na opnieuw een overtreding op Groeneveld. Kort daarna opende verdediger Frank Sturing, die deze week nog zijn contract met twee jaar verlengde, de score door uit een corner binnen te werken. Voor het jeugdexponent betekende het zijn eerste treffer in het betaalde voetbal.

Beslissing

De bezoekers uit Nijmegen kenden in het restant van de wedstrijd geen moeite om de voorsprong vast te houden, want RKC creëerde simpelweg nauwelijks kansen. Aan de andere kant besliste NEC het duel na 83 minuten, toen de bal via Achahbar opnieuw uit een hoekschop binnenviel: 0-2. Daarmee was de zege binnen voor NEC.