NEC boekt na effectieve eerste helft tegen Go Ahead eerste competitiezege sinds eind oktober

NEC won donderdag ook al van SC Cambuur (1-2) in de tweede ronde van de KNVB-beker en tankte toen na een aantal zeperds weer wat vertrouwen. Trainer Rogier Meijer hield tegen Go Ahaed vast aan het 5-3-2-systeem. Rodrigo Guth bleef in de basis staan en Bart van Rooij, Souffian El Karouani, Lasse Schöne, Jordy Bruijn en Elayis Tavsan keerden terug aan de aftrap.



In Deventer kwam NEC in de eerste helft geen moment in de problemen. Na afstandsschoten van Bruijn en Tavsan recht op doelman Warner Hahn kwamen de bezoekers in de 29e minuut op voorsprong. Tavsan schoot de bal na een afvallende hoekschop kiezelhard in het dak van het doel.