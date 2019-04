NEC boekt tegen RKC vierde zege op rij

NEC-aanvaller Ndayishi­miye: ‘Mijn ontwikke­ling gaat sneller dan ik had verwacht’

20 april VOLENDAM - Mike Ndayshimiye dacht NEC vrijdagavond in Volendam een makkelijke avond te bezorgen. Al na 46 seconden scoorde de jonge Belg de openingstreffer. Uiteindelijk kwam NEC in de slotminuut met de schrik vrij: 2-3 winst. ,,De tweede helft was heel lastig.’’