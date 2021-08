NEC boekt tegen tiental Heracles tweede zege op rij door goal van Akman

Akman kopte in de 50e minuut raak uit een uitstekende voorzet van Souffian El Karouani. Het was voor de Turkse spits, die dit seizoen wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt, alweer zijn tweede goal van het seizoen, nadat hij vorige week ook al trefzeker was tegen PEC Zwolle.

Rood Bakis

NEC had vanaf de 41e minuut een overtalsituatie door het wegsturen van Sinan Bakis. De spits van Heracles ging met al geel op zak een opstootje aan met Iván Márquez en kreeg zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Jochem Kamphuis, die ook geel uitdeelde aan Márquez.

Voor de rode kaart van Bakis slaagde NEC er niet in om echt gevaarlijk te worden. Alleen Akman, die nauwelijks werd gevonden door zijn ploeggenoten, probeerde het twee keer van buiten het strafschopgebied, maar dat leverde niets op.

Heracles had een overwicht, maar kwam zelf ook niet tot hel veel kansen. Wel was Rai Vloet heel dicht bij de 1-0, maar zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied spatte uiteen op de paal en de rebound van Luca de la Torre was een prooi voor doelman Mattijs Branderhorst.

In de tweede helft was er meer ruimte voor NEC om te voetballen en dat resulteerde al heel snel in de 0-1. Akman kopte van dichtbij de bal binnen na een fraaie actie van El Karouani, die deze week voor het eerst werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko.



NEC hield daarna redelijk eenvoudig stand. Branderhorst moest alleen een keer handelend optreden bij een schot van de ijverige invaller Delano Burgzorg, maar de bezoekers kwamen geen moment in de problemen.

Volledig scherm Ali Akman viert de 0-1. © Pro Shots / Erik Pasman

Gemiste strafschop

Volledig scherm In de KKD scoorde Bruijn 6 van zijn 7 strafschoppen. De eerste in de eredivisie belandt op de paal. © Pro Shots / Ron Jonker Wel had NEC het zichzelf een stuk makkelijker kunnen en moeten maken. Jordy Bruijn kreeg in de 77e minuut een strafschop nadat hij de bal had ontfutseld van een verdediger van Heracles en werd vastgehouden, maar hij schoot de bal op de paal.



Door de nieuwe overwinning kent NEC een fantastische seizoensstart. De ploeg van trainer Rogier Meijer begon nog met een kansloze 5-0-nederlaag tegen Ajax, maar herstelde zich tegen PEC (2-0) en trok die lijn door tegen Heracles. NEC staat na drie speelrondes keurig in de subtop.

Heracles Almelo - NEC 0-1 (0-0)

50. 0-1 Akman, 77. Bruijn mist strafschop Toeschouwers: 8.053

Scheidsrechter: Kamphuis

Rood: 41. Bakis (Heracles, 2x geel)

Geel: Bakis, De La Torre, Fadiga, Blaswich, Knoester (Heracles), Márquez, Okita (NEC) Heracles: Blaswich, Fadiga, Schoofs, Knoester, Roosken; Laursen (46. Azzaoui), Kiomourtzoglou (81. Amissi), Vloet, De la Torre, Basacikoglu (46. Burgzorg); Bakis. NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Odenthal, El Karouani; Schöne (79. Vet), Proper, Duelund (90. Bronkhorst); Okita, Akman, Bruijn (79. Tavsan).

