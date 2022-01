NEC breekt trainingskamp per direct af

NEC belegt al vanaf zondag een trainingskamp in de bergen van Andalusië. De club wil daar vanwege coronarisico’s nu niet meer zijn. De selectie van trainer Rogier Meijer zou tot en met zaterdag overwinteren in de Spaanse zon.

Blessuregolf op golfresort: NEC heeft nog maar vijftien veldspelers over

Door de overhaaste aftocht gaat er ook een streep door de oefenwedstrijd tegen het Duitse HSV van vrijdag, het slotstuk van het eerste trainingskamp van NEC in de laatste twee jaar. De club uit de Keizerstad trok vorig seizoen de grens niet over vanwege de angst op coronabesmettingen.

NEC stelt met klem dat er geen positieve test is bij de afvaardiging in Alhaurín El Grande. De club heeft de spelers, staf en directie zondag voor vertrek onderworpen aan een PCR-test. In Andalusië volgt elke dag een zelftest. Dat de club al meermaals niet trainde met de hele selectie zou te maken hebben met blessures.