NEC buigt bij rentree van Cillessen achterstand om tegen FC Volendam en boekt eerste zege

NEC begint eredivisie met late nederlaag: FC Twente slaat in blessure­tijd toe

NIJMEGEN - NEC is de eredivisie begonnen met een late nederlaag. De Nijmeegse club leek FC Twente in De Goffert op een 0-0-gelijkspel te houden, maar in de blessuretijd sloegen de Tukkers alsnog toe: 0-1.

7 augustus