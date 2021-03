NEC-captain Rens van Eijden vier tot zes weken uit de roulatie

Van Eijden mist sowieso TOP Oss-uit (vrijdag), Almere City-uit (2 april), Telstar-thuis (5 april) en Excelsior-uit (9 april). ,,Hoe lang ik hier precies mee langs de kant zit, dat is afwachten. Maar ik ga ervoor om er bij de play-offs (17 tot en met 23 mei, red.) sowieso weer bij te zijn”, reageerde hij dinsdag.

Voor de Brabander is zijn blessure een hard gelag. Hij is net terug van een schorsing van drie duels, na een rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-0) eind januari. Zo gold hij de laatste weken weer als de leider van de NEC-defensie, die met twee tegendoelpunten in de vijf duels ijzersterk bezig is.

Afgescheurd

NEC meldt donderdag via social media dat Van Eijden weken uit de running is. De precieuze kwetsuur maakt de club niet bekend. ,,Ik denk niet dat de enkel gebroken is, maar een in- of afgescheurde enkelband behoort tot de mogelijkheden”, sprak Van Eijden daags na de wedstrijd. ,,Er zit nog vocht in de enkel dus het is moeilijk te zeggen nu. Woensdag gaan we op de club het hersteltraject uitstippelen.”

Van Eijden schreeuwde het na het incident uit van de pijn. ,,Bij het blokken van een bal blesseerde ik mijn linkerenkel”, herinnerde de NEC-captain zich.

Succesreeks

Van Eijden was bezig aan een topserie met NEC. Met de routinier binnen de lijnen won de Nijmeegse eerstedivisieclub negen van de laatste tien officiële wedstrijden, sinds zijn terugkeer na de rode kaart in het nieuwe 5-3-2 systeem. Drie duels in die periode zónder Van Eijden gingen allemaal verloren: de competitieduels met MVV (2-1) en De Graafschap (1-2) én de kwartfinale van de KNVB-beker tegen VVV-Venlo (2-1 na verlenging).