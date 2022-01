NEC contracteert Bony tot einde seizoen: ‘Ik verwacht dat ik een eerlijke kans krijg’

Bony sluit na het ontvangen van zijn werkvergunning aan bij de selectie. Hij zat sinds november 2020 zonder club, nadat hij moest vertrekken bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. Maandag en dinsdag trainde hij mee met NEC en mocht hij bewijzen dat hij nog fit genoeg is om te voetballen.

Quote Ik ben blij om bij NEC aan de slag te gaan Wilfried Bony

,,Ik ben blij om bij NEC aan de slag te gaan. Nadat Ted van Leeuwen, met wie ik altijd goed contact heb onderhouden, me polste om in Nijmegen te spelen heb ik weloverwogen de beslissing genomen voor NEC te tekenen”, zegt Bony.

Volledig scherm NIJMEGEN: Wilfried Bony dinsdagochtend op z'n eerste training bij NEC De Gelderlander DGFOTO SPORT NIJMEGEN © David van Haren

Gevoelige overstap

,,Hoewel ik me ervan bewust ben dat dit voor sommigen een gevoelige overstap is, verwacht ik dat ik een eerlijke kans krijg om me op een positieve manier te presenteren aan onze supporters. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden, zodat ik snel belangrijk kan zijn voor het team.”

Quote Ik merkte dat Wilfried geen vrede had met zijn afscheid als voetballer Ted van Leeuwen, Technisch directeur

Technisch directeur Van Leeuwen is verheugd met de komst van Bony. ,,Ik merkte dat Wilfried geen vrede had met zijn afscheid als voetballer. Hij is nog altijd uiterst gemotiveerd en erop gebrand zijn carrière op een goede manier af te sluiten. Bony is een man van zijn woord. We hebben ingecalculeerd dat Wilfried een aanzienlijke trainingsachterstand heeft. Dat is weg te werken.”

Volledig scherm De fanatieke aanhang van NEC hebben spandoeken bij De Goffert opgehangen en spreken zich daarmee tegen de mogelijke komst van Wilfried Bony uit. © Legio Noviomagum

,,Voor iemand die al zo lang uit de roulatie is, vind ik hem nog opmerkelijk fit. Hij wil het liefst nog anderhalf jaar voetballen en dan zijn indrukwekkende loopbaan eervol eindigen. In de komende maanden gaan we zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voor nu en het jaar daarop.”

Luister hieronder de podcast over Bony, die we eerder deze week opnamen.

