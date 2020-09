NEC dicht bij aantrekken middenvelder Javier Vet (ex-De Graafschap)

Vet kan als controlerende middenvelder uit de voeten, maar komt als box-to-box-speler ook graag voor het doel van een tegenstander. Voor De Graafschap scoorde hij zes goals in de eerste divisie.



Vet is bij NEC een aanvulling op het middenveld, waar de 36-jarige Edgar Barreto dit seizoen lang niet alle duels in actie zal kunnen komen. Momenteel kampt de Paraguayaan met een rugblessure.



‘Eredivisieclausule’

Vet gaf in mei al aan te willen vertrekken uit Doetinchem. Hij verlengde in april nog zijn contract bij De Graafschap, maar liet daarin een ‘eredivisieclausule’ opnemen: de verbintenis van twee jaar zou alleen ingaan bij promotie naar de eredivisie. Die liepen de Superboeren mis en nu is hij transfervrij.