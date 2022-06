NEC dicht bij komst van AZ-verdediger Joris Kramer

NIJMEGEN - NEC is dicht bij de komst van Joris Kramer. De Nijmeegse club neemt de 25-jarige verdediger over van AZ.

Het is nog niet duidelijk of NEC Kramer huurt of koopt. Hij beschikt in Alkmaar over een contract tot medio 2023 en heeft weinig toekomstperspectief bij AZ.

Kramer werd vorig seizoen door AZ verhuurd aan Go Ahead Eagles. Hij had in Deventer een basisplaats en was in dertig wedstrijden goed voor twee doelpunten.

Kramer doorliep de jeugdopleiding van AZ en staat sinds 2014 onder contract in Alkmaar. Hij slaagde er niet in om door te breken en kwam tot één wedstrijd in het eerste elftal. AZ verhuurde Kramer in het seizoen 2016-2017 aan FC Dordrecht.

Kramer is de tweede centrale verdediger in de selectie van NEC, dat op die positie tot donderdag alleen over Ivan Márquez kon beschikken. Rodrigo Guth, Cas Odenthal en Calvin Verdonk zijn vertrokken.

Met het vastleggen van Kramer komt het aantal versterkingen van NEC deze zomer op drie te staan. De club verzekerde zich dinsdag van de diensten van Oussama Tannane en Pedro Marques, die transfervrij overkwamen van respectievelijk Göztepe en Sporting Lissabon.