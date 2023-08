NEC dicht bij spectaculaire komst van Bas Dost: 34-jarige spits is transfervrij

Het is nog onduidelijk of Dost meteen in actie kan komen voor NEC als hij definitief wordt vastgelegd. De ploeg van trainer Rogier Meijer wacht zaterdag een zeer belangrijke thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. NEC verloor de eerste twee competitiewedstrijden, waardoor de druk er al meteen vol opstaat.

Dost zit zonder club, nadat zijn contract bij FC Utrecht na vorig seizoen afliep. De 1,96 meter lange aanvalsleider speelde slechts één seizoen bij de Domstedelingen. Hij was in 24 wedstrijden goed voor 9 doelpunten. Hij miste met name na de winterstop een aantal duels vanwege blessureleed.

In de jaren daarvoor was Dost behoorlijk succesvol in het buitenland. De Deventenaar scoorde veelvuldig voor VfL Wolfsburg (48 keer in 117 wedstrijden), Sporting Lissabon (93 uit 127), Eintracht Frankfurt (15 uit 43) en Club Brugge (24 uit 57). Hij veroverde met die clubs ook de nodige prijzen, waaronder de Belgische landstitel (tweemaal) en de DFB Pokal.

Eredivisietopscorer

Dost maakte ook in Nederland al snel naam en faam. Hij begon zijn profcarrière in 2007 bij FC Emmen, vertrok een jaar later naar Heracles Almelo en maakte in 2010 de overstap naar sc Heerenveen, waar hij met 32 goals topscorer van de eredivisie werd in het seizoen 2011-2012.

Dost speelde achttien interlands voor het Nederlands elftal was daarin één keer trefzeker. Hij debuteerde in maart 2015 voor Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (1-0-zege) en vond later in dat jaar het net tijdens de oefenwedstrijd tegen Wales (2-3-overwinning). Hij stopte in 2018 als international.

Dost zou de elfde nieuwe speler zijn die deze zomer is aangetrokken door NEC. De club verzekerde zich eerder van de diensten van Sontje Hansen, Mees Hoedemakers, Lars Olden Larsen, Bram Nuytinck, Youri Baas, Koki Ogawa, Rober Gonzalez, Mathias Ross, Brayann Pereira en Kodai Sano.