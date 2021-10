NEC-directeur Van Schaik neemt pak chocolade mee naar Bruls: ‘Meneer Bruls, have a break have a KitKat’

,,Voor de burgemeester neem ik vanmiddag een KitKat mee naar het gemeentehuis en zal de voor nu volgens mij beste woorden aan het begin van de meeting uitspreken. ‘Meneer Bruls, have a break have a KitKat’. Als de burgervader lekker van zijn KitKat geniet, zal ik nogmaals vertellen hoe wij er als club in staan en wat we er aan gaan doen”, zegt Van Schaik.

Woensdagavond heerste er grote onvrede tussen Bruls en NEC. Bruls dreigde op een gemeenteraad de vergunning van NEC in te trekken als de relschoppers geen levenslang stadionverbod en omgevingsverbod krijgen. NEC was verbaasd over die uitspraken en stelde dat Bruls met die woorden extra druk legt op de evaluatie.

Vandaag evalueren

,,Alles met betrekking hetgeen gebeurd is, gaan we vanmiddag bespreken”, zegt Van Schaik. ,,De afspraak was dat we vandaag zouden evalueren en tot die tijd niet naar buiten zouden treden. Ik houd me als club daaraan.”

Hooligans van NEC raakten zondag na de met 0-1 verloren wedstrijd tegen Vitesse slaags met de politie, waarbij vele vernielingen werden aangericht rondom De Goffert. Er werden al tientallen personen aangehouden.

De evaluatie van de supportersrellen begint donderdag om 16.00 uur in het gemeentehuis. Naast Bruls en Van Schaik schuiven ook de politiechef en de officier van justitie aan.

Volledig scherm Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC heeft een doos KitKat meegenomen voor burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen voor de evaluatie van de supportersrellen na de derby NEC-Vitesse. © Jeroen Bijma