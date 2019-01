NEC-doelman Alblas verlaat geblesseerd het trainingsveld

Hoe NEC volgens trouwe supporters weer uit het diepe dal kan kruipen

15 januari NIJMEGEN - Om moedeloos van te worden. Afgelopen zondag verloor NEC met 3-2 bij FC Eindhoven, laagvlieger in de eerste divisie. Het betekende de vierde nederlaag op rij voor de Nijmeegse voetbaltrots. Een troosteloze vijftiende plaats is het gevolg: een absoluut dieptepunt in het bestaan van de club. Is het tij nog te keren?