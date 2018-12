NEC-doelman Zelenika mist MVV door botsing met opblaasbare pop; trainer De Gier twijfelgeval

Doelpunten­ma­ker Darri stuurde Oversier een appje

7 december DEN BOSCH - De nederlaag bij FC Den Bosch (3-2) paste wel in de ellendige week van NEC, bekende aanvaller Brahim Darri. Dinsdag vertrok technisch directeur Remco Oversier bij de eredivisieclub, drie dagen later verloren tien Nijmegenaren door twee goals in de laatste tien minuten.