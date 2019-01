NEC doet mee aan ‘10 years challenge’, maar verwijdert tweet: van UEFA Cup naar eerste divisie

Topscorer Sven Braken ontbreekt in wedstrijd­se­lec­tie NEC tegen Telstar

12:46 NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier beschikt vrijdag tegen Telstar door blessures, ziekte, schorsingen, transferperikelen én disciplinaire maatregelen over een uitgedunde selectie. Acht spelers ontbreken voor het duel in de onderkant van de eerste divisie waarbij de druk gigantisch is.