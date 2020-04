NEC doet twee trainers van de hand; alleen Rogier Meijer blijft over

NIJMEGEN - NEC gaat niet verder met François Gesthuizen en Adrie Bogers. Beide trainers hebben te horen gekregen dat hun rol bij de selectie is uitgespeeld. Van het driemanschap dat dit seizoen de technische leiding in handen heeft bij de Nijmeegse eerstedivisionist blijft alleen Rogier Meijer verbonden aan de hoofdmacht.

Dat de 38-jarige Rogier Meijer als enige trainer van de drie ook volgend seizoen voor de selectie staat, voedt de geruchten dat de Doetinchemmer de nieuwe hoofdtrainer wordt. ,,Dat is zeker mijn ambitie, maar daar hebben we nog niet over gesproken’’, zegt Meijer. ,,Ik blijf in elk geval bij de selectie. In welke rol wordt snel duidelijk.’’

Quote Ik ging er al van uit dat mijn contract niet verlengd zou worden Adrie Bogers

Adrie Bogers werkte de afgelopen drie seizoenen bij NEC. De Brabander was afwisselend hoofdtrainer en assistent. De 54-jarige Bogers had rekening gehouden met een gedwongen vertrek.



,,Ik ging er al van uit dat mijn contract niet verlengd zou worden’’, zei hij donderdagmiddag. ,,Mijn zaakwaarnemer gaat nu voor mij op zoek naar een club, maar door de coronacrisis is dat niet gemakkelijk.’’

‘Rauw op mijn dak’