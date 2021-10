NEC doet uitstekende zaken en wint aan de hand van Okita overtuigend van Fortuna Sittard

Sittard - NEC heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de eredivisie. De Nijmegenaren wonnen overtuigend met 1-3 van Fortuna Sittard. Jonathan Okita was andermaal de grote uitblinker met een doelpunt en twee assists.

Bij NEC was het voor de wedstrijd de vraag in welk systeem ze gingen spelen. Trainer Rogier Meijer koos net als tegen Feyenoord (5-3-nederlaag) voor vijf verdedigers - Edgar Barreto was opnieuw de extra centrale verdediger - en posteerde Jonathan Okita, Elayis Tavsan en Magnus Mattsson in de aanval.

Feyenoord had al de grootst mogelijke moeite met de snelheid van dat trio en voor Fortuna was dat niet anders. Okita, Tavsan en Mattsson vonden elkaar moeiteloos en bovendien zorgden de backs Bart van Rooij en Souffian El Karouani voor nog meer aanvallende impulsen, waardoor NEC Fortuna ver van het eigen doel kon houden.

Fortuna, waar oud-NEC’er Zian Flemming ontbrak wegens een blessure, kreeg wel de eerste kans van de wedstrijd. Doelman Mattijs Branderhorst redde op een schuiver van Richie Musaba. NEC had niet veel later zelf moeten scoren, maar Jordy Bruijn ging voor eigen succes en schoot recht op keeper Yanick van Osch, terwijl de bal breedleggen op Mattsson beter was geweest.

Volledig scherm De spelers van NEC vieren een doelpunt tegen Fortuna Sittard. © Pro Shots / Johan Manders

Levensgevaarlijk

NEC kwam in de 21e minuut alsnog op 0-1. Okita schoot de bal via Van Osch in het doel na een perfecte voorzet van Van Rooij. Vijf minuten later verdubbelde NEC zelfs de score, vlak nadat Souffian El Karouani al dicht bij een goal was en de bal net naast gleed. Tavsan faalde niet oog in oog met Van Osch na een strakke pass van Bruijn en een subtiele voetbeweging van Okita.

NEC zat op rozen, maar was in de 34e minuut alweer de helft van de voorsprong kwijt. Scheidsrechter Jeroen Manschot gaf Fortuna een strafschop na een ongelukkige handsbal van Ivan Márquez, die de bal bij een voorzet van Seuntjens via zijn bovenbeen op de arm kreeg. Seuntjens ging zelf achter de bal staan en liet Branderhorst kansloos.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. NEC bleef levensgevaarlijk in de omschakeling en herstelde in de 52e minuut al de marge van twee. Bruijn dook opeens op in de spits en kopte raak uit een fraaie voorzet van Okita, die al vroeg in het seizoen uitstekende cijfers kan overleggen met drie doelpunten en vier assists.

NEC liet het daarna niet nog een keer spannend worden en hield de 1-3-voorsprong eenvoudig vast. De promovendus boekte de derde zege van het seizoen (de eerste in vier wedstrijden) en klom ten koste van Vitesse, dat het zondag opneemt tegen Feyenoord, naar de negende plaats. Na de interlandperiode is het NEC-Vitesse.

Fortuna Sittard-NEC 1-3 (1-2)

21. Okita 0-1, 26. Tavsan 0-2, 34. Seuntjens 1-2 (strafschop), 52. Bruijn 1-3. Scheidsrechter: Manschot

Geel: Tekie, Johansson (Fortuna Sittard), Odenthal, Bruijn (NEC)

Toeschouwers: 7.011 NEC: Branderhorst; Van Rooij, Barreto, Márquez, Odenthal, El Karouani; Schöne, Bruijn (90. Vet); Okita, Tavsan (87. Akman), Mattsson.