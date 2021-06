NEC: eerste training op 23 juni, oefenduels bij AZ en Heracles

Zeven oefenduels

NEC heeft in totaal zeven vriendschappelijke duels op het programma staan. Traditioneel start de oefencampagne met de wedstrijd tegen de eigen amateurtak, op donderdag 1 juli. De eerste test is twee dagen later, bij AZ in Alkmaar. Daarna wachten eerstedivisionist TOP Oss (14 juli in Oss), eredivisieclubs RKC (17 juli, Weurt) en Heracles (24 juli, Almelo) en het Griekse OFI Kreta (30 juli, Nijmegen).

Ajax-uit

Eersteklasser Sportclub NEC is niet de enige amateurploeg waartegen NEC in de voorbereiding speelt. Voor zaterdag 10 juli staat het duel in Amsterdam bij tweede divisionist AFC gepland.



De oefenwedstrijd tegen tweedeklasser DIO’30 uit Druten gaat niet door omdat duels tussen prof- en amateurteams pas vanaf 1 juli zijn toegestaan. Door de oefenpot tegen hoofdklasser DUNO in Doortwerth (hoofdklasse) is een streep gegaan vanwege veiligheidsredenen.



Voor het weekeinde van 7 en 8 augustus is NEC nog op zoek naar een oefenpartner. Een week later staat in de Johan Cruijff Arena bij Ajax de ouverture van de eredivisie gepland.