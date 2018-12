NEC eindigt tweede seizoenshelft ‘in stijl’: verlies bij FC Twente

ENSCHEDE - NEC heeft een dramatische eerste seizoenshelft in stijl afgesloten. Bij titelkandidaat FC Twente leed de dolende Nijmeegse eerstedivisionist zijn achtste nederlaag in de eerste negentien competitiewedstrijden: 2-0.

Door het resultaat in de Grolsch Veste gaat de gewezen promotiekandidaat de winterstop in als de nietige nummer twaalf van de eerste divisie. Daarmee levert de ploeg van trainer Jack de Gier een ronduit schandalige prestatie af. De ambitieuze Goffertclub heeft nu al net zo vaak verloren als in het hele vorige seizoen (19 om 38 duels).

Inktzwarte periode

De winterstop komt voor NEC als geroepen. De club bivakkeert in een inktzwarte periode. Naast dramatische resultaten in de competitie is er veel oproer buiten het veld. Met het vertrek van technisch directeur Remco Oversier begin deze maand als grootste gevolg en de uitvaart van de club door de fans afgelopen zondag als hét dieptepunt.

Tot zondag 13 januari 2019 – wanneer de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar (FC Eindhoven-uit) op het programma staat – heeft NEC om de rampzalige eerste seizoenshelft achter zich te laten. Een andere mentaliteit is daarvoor noodzakelijk. De spelers (en leiding van de club) zullen de woorden van eerder deze week dat ze achter de trainer staan na de winterstop moeten vertalen op het veld. Anders is de promotiewens slechts een utopie.

Kansloos

Tegen FC Twente hield NEC een halfuur stand. Tot de tweede poging van vleugelaanvaller Rafik Zekhini van Twente. Waar doelman Marco van Duin nog redding kon brengen op de eerste inzet van de Twente-linksbuiten, was de NEC-sluitpost op de tweede kansloos. Zekhini strafte met een prachtige individuele actie en zwak ingrijpen van verdediger Matthias Bossaerts desorganisatie bij de gasten achterin genadeloos af: 1-0.

NEC stelde daar in de eerste helft helemaal niets tegenover. Het aanvalsspel oogde niet alleen stroperig, ook zonder idee. De gasten schoten in de eerste 45 minuten geen enkele keer tussen de palen. Dat lukte NEC in de tweede helft wel (via Brahim Darri na 61 minuten voor het eerst), maar toen lag de wedstrijd al in zijn vouw. Want spits Jari Oosterwijk had Twente vlak na de pauze op 2-0 gezet. Hij was het eindstation van wederom een Enschedese omschakeling. Opnieuw greep de NEC-defensie niet in.

Na de 2-0 had NEC de mazzel dat Twente onzorgvuldig omsprong met de kansen (én het geluk dat Van Duin goed keepte). Zo stuitte Oosterwijk tweemaal op Van Duin, NEC-plaaggeest Zekhnini en Tom Boere beiden eenmaal, ook schoot Javier Espinoza in kansrijke positie nog over. Nadat spits Sven Braken met een hakje dicht bij de aansluitingstreffer was, reageerde NEC-invaller Paolo Sabak zijn frustratie af op Ricardinho. Hij trapte in de 83ste minuut na en kreeg terecht rood.

FC Twente-NEC 2-0 (1-0)

30. Zekhnini 1-0, 47. Oosterwijk 2-0.

Scheidsrechter: Pérez.

Toeschouwers: 24.600.

Geel: Espinosa, Schenk (FC Twente), Okita (NEC).

Rood: 83. Sabak (NEC, natrappen).

FC Twente: Drommel; Nacho, Bijen, Schenk, Ricardinho; Smith (Roemeratoe), Espinoza (89. Boere), Brama; Cantalapiedra, Oosterwijk, Zekhnini (81. George).