NEC en De Graafschap azen op Van de Pavert

Ook zijn oude werkgever De Graafschap, afgelopen seizoen gepromoveerd naar de eredivisie, wil de verdediger graag terughalen. ,,Maar er is nog niet in detail gesproken'', aldus Eijkelkamp.

Naast NEC en De Graafschap heeft ook een club uit de Italiaanse Serie B interesse getoond in Van de Pavert, die van PEC Zwolle te horen kreeg dat er geen plek meer voor hem is in de hoofdmacht. De verdediger houdt nu zijn conditie op peil bij het beloftenteam.