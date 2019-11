NEC en fans lijnrecht tegenover elkaar: is spandoek geweigerd vanwege ‘racistische lading’?

Van Schaik: ,,Supporters moeten volgens protocol altijd vooraf aanmelden hoeveel en welke spandoeken ze meenemen naar uitwedstrijden. Afgelopen vrijdag hadden zij enkele spandoeken niet aangemeld en toch meegenomen. Dus dan is de afspraak ‘die doeken komen niet het stadion in’. Zo gaat dit al jaren. Achteraf bleek er een spandoek te zijn met het woord zwart, maar daar ging het niet om.’’



Volgens de algemeen directeur is bij NEC op geen enkele manier de connectie gemaakt tussen ‘zwart’ en ‘racisme’. ,,Dat anderen hier nu een groot verhaal van maken is de verantwoordelijkheid van die personen. Bij NEC speelt het woord zwart totaal geen rol in of bij welke discussie dan ook, anders dan dat het een clubkleur is waar we trots op zijn.’’