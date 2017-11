NEC en Nijmegen zijn eruit: Goffertstadion kost 7,6 miljoen

De grond blijft van de gemeente Nijmegen. NEC zal hier jaarlijks 60.000 euro voor betalen. De optie tot koop gaat in nadat de gemeenteraad van Nijmegen akkoord is. Wethouder Renske Helmer van sport en algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC hebben vanochtend de verkoopafspraken bekrachtigd.

Daarmee is het stadion nog niet direct verkocht. De club moet nu aan de slag om de financiering rond te krijgen. In de loop van de dag worden de precieze afspraken bekend gemaakt.

Huur

Het Goffertstadion werd in 2003 door de gemeente Nijmegen van NEC gekocht. Dat gebeurde op verzoek van de voetbalclub die toen in financieel zwaar weer verkeerde. Nijmegen betaalde de club toen 12 miljoen euro.

Voor de uitbetaling leende Nijmegen destijds extern geld. NEC moet sindsdien een huur aan de gemeente betalen die jaarlijks wisselt afhankelijk van de renteontwikkeling. De huurprijs schommelde de afgelopen jaren tussen de vijf en zeven ton per jaar. Dit huurcontract loopt tot 2043.

Uitbreiden

NEC probeert het stadion al sinds eind 2013 terug te kopen. De club wil het stadion vernieuwen en uitbreiden. De onderhandelingen vlotten echter niet. NEC was jarenlang een slechte betaler van de huur. In 2014 bleek dat NEC zelfs een huurachterstand had van meer dan een jaar. De Nijmeegse raad eiste daarop actie.

Over het oplossen van die huurachterstand zijn vervolgens sluitende afspraken gemaakt. Nijmegen stelde zich soepel op en stemde in juli 2015 in met het wegwerken van de huurschuld over 28 jaar. NEC houdt zich ook netjes aan de gemaakte afspraken, stelde Nijmegen ook dit jaar vast.

Staatssteun

Over de verkoopprijs van het stadion bleven NEC en de gemeente de afgelopen jaren echter wel flink stoeien. Het bod van NEC schommelde tussen de 6 en 7,6 miljoen, waarbij NEC het bedrag ook in fasen wilde betalen. De gemeenteraad vond dat echter niet acceptabel. Nijmegen had lang een ondergrens van 8,2 miljoen. Zo kon volgens de gemeente voorkomen worden dat de Europese Unie Nijmegen zou kunnen beschuldigen van ongeoorloofde staatssteun.

Nieuw bod

Eind 2016 bracht NEC een nieuw 'geheim bod'uit. Daarover is lang onderhandeld. De degradatie afgelopen seizoen, de wisselingen in het bestuur en de leiding van de club zorgden voor veel vertraging. Maar sinds augustus werd er plots vooruitgang geboekt.