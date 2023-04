NEC en PSV brengen indrukwekkend eerbetoon aan Thijs Slegers

Jasper Cillessen, Justin Bijlow of Andries Noppert? Ronald Koeman kan knoop nog niet doorhakken

Normaal gesproken keept Jasper Cillessen morgen in Parijs tegen de Fransen. Maar of de doelman daarmee ook helemaal terug is als onbetwiste nummer 1 in Oranje blijft afwachten. Ronald Koeman kan die knoop op dit moment simpelweg nog niet doorhakken.