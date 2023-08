‘NEC en Vitesse gaan zich revancheren’

NEC en Vitesse hebben het voorgaande seizoen verdrongen. De Nijmeegse club werd na een zwakke serie twaalfde. De rivaal uit Arnhem verkeerde lange tijd in degradatiegevaar en eindigde zelfs met een tiende plaats nog boven NEC. Beide clubs willen in deze jaargang koste wat kost een herhaling van zetten voorkomen. Vanaf komend weekend moet er aanmerkelijk beter worden gepresteerd.

De voortekenen zijn hoopvol. NEC bleef ongeslagen in de oefencampagne, al waren de tegenstanders niet heel aansprekend. Ook Vitesse kan positief terugkijken op de voorbereiding, met onder meer een knap gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt, de Europa League-winnaar van 2022. Het belangrijkste is echter dat beide selecties sterker lijken dan voor de zomer.

NEC verwacht met de komst van Sontje Hansen, Koki Ogawa en Lars Olden Larsen een oplossing te hebben gevonden voor het gebrek aan rendement in de aanval. En Bram Nuytinck moet de verdediging van een stevige kwaliteitsimpuls voorzien. De vraag is wel of het vertrek van smaakmaker Oussama Tannane kan worden opgevangen. Magnus Mattsson is daar na een uitstekende voorbereiding voorlopig de aangewezen man voor.

Waar het bij NEC een komen en gaan van spelers is, is bij Vitesse de kern van het elftal blijven staan. Maar ook zij deden met name voorin zaken op de transfermarkt en haalden Said Hamulic en Amine Boutrah. Tevens keerde ook bij Vitesse een verloren zoon terug in de persoon van Eloy Room en werd het middenveld versterkt met de talentvolle Mathijs Tielemans.

Play-offs Europees voetbal

Kortom, het moet wel heel gek lopen willen NEC en Vitesse zich dit seizoen niet revancheren. En waarom zouden beiden niet in de top acht terechtkomen en zich daarmee plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal? Ja, beide clubs krappen nu nog met een smalle selectie, maar dat geldt ook voor de concurrentie en die is er op het eerste gezicht zeker niet sterker op geworden.

De top zes staat wel vast. Feyenoord, PSV en Ajax zullen gaan strijden om de landstitel. Met Feyenoord als regerend kampioen als favoriet, al is het maar omdat PSV en Ajax clubs in transitie zijn. Ook de tweede plaats voelt bijna als een prijs, aangezien die plek eveneens recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. De nummer drie gaat de voorrondes van het miljardenbal in.

Achter Feyenoord, PSV en Ajax zullen AZ, FC Twente en FC Utrecht vechten om de vierde plek, goed voor de voorrondes van de Europa League. Afhankelijk van de bekerwinnaar spelen de nummers vijf tot en met acht of de nummers zes tot en met negen voor een ticket voor de voorrondes van de Conference League. En daar hebben NEC en Vitesse hun zinnen op gezet.

Wat betreft de begrotingen zijn NEC (tiende) en Vitesse (zevende) het ook aan hun stand verplicht om zich een kans te verschaffen op de play-offs. Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en RKC Waalwijk zijn normaliter de grootste concurrenten, maar zij hebben een flink jasje uitgedaan. Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles gelden als dark horses.

Bij NEC en Vitesse zijn de ogen gericht op Dirk Proper en Million Manhoef, die vorig seizoen hun grote doorbraak beleefden. Zij zouden volgend jaar weleens een miljoenentransfer kunnen maken. Maar willen beide clubs echt hoge ogen gaan gooien, dan is er weer een ouderwetse topscorer nodig. Het woord is aan Koki Ogawa en Hamulic.