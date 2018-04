NEC'er Dijkstra na verlies topper: ‘Kampioenschap laten varen’

Eigenlijk wilde Dijkstra het helemaal niet over de ranglijst hebben. ,,Het kampioenschap moeten we laten varen. Eerst moeten we eens wedstrijden gaan winnen. Niet nadenken wat er nog kan gebeuren. Daar heb ik helemaal geen zin in”, zei de middenvelder haast zonder emotie.

Spreekkoren

Hij sprak over ‘boze en teleurgestelde’ teamgenoten in de kleedkamer. ,,Deze nederlaag komt aan en is bovendien heel frustrerend. We worden in de counter geklopt, terwijl wij veel kansen krijgen. Want zo goed voetbalde Jong Ajax ook weer niet hè. De eerste tweemaal dat zij voor het doel komen, is het beide keren raak. Dat komt ook omdat we niet adequaat ingrijpen.”