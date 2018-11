NEC’er Dijkstra over duel met Jong Ajax: ‘We moeten gas geven’

Die wedstrijd verloor NEC opnieuw: met 1-0. Jong Ajax werd uiteindelijk kampioen en Fortuna promoveerde direct. NEC werd uitgeschakeld in de nacompetitie. Dijkstra denkt in aanloop naar zijn derde ontmoeting met Jong Ajax in Amsterdam dit kalenderjaar niet meer terug aan die opmerkelijke twee duels. ,,Dat was toen. Dat waren hele rare weken.’’

Dubbele ontmoeting

Na de winst op Jong AZ in De Goffert zondag (3-1) moeizaam tot stand kwam, speelt voor Dijkstra geen rol. ,,We hebben tegen Jong AZ drie punten gepakt. Dat willen we nu weer. Jong Ajax is een goed voetballende ploeg, dus er zullen momenten zijn dat we minder dominant zijn. We moeten goed aanvoelen wanneer we met zijn allen vooruit of achteruit moeten. En er moet gas op de plank.’’