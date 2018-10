NEC'er Dijkstra over metamorfose: 'Ik ben geen ander merk water gaan drinken'

Deze zomer is er veel veranderd in Nijmegen. Er staat een compleet nieuwe selectie en een nieuwe trainer (Jack de Gier). Dijkstra verloor de aanvoerdersband en daalde in de pikorde. ,,Er zijn een hoop een dingen veranderd, maar het is lastig om te zeggen waardoor ik beter speel. Ik voel me goed. Ik benader wedstrijden hetzelfde, ook al speel ik minder. Ik baal daar natuurlijk wel van. Ik knok altijd, of ik nu speel of niet.’’