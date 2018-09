NEC'er Labylle na topper snel terug naar hoogzwangere vrouw

De vrouw van Labylle is hoogzwanger van een dochter en ligt al in het ziekenhuis in Luik, waar de verdediger de nacht van donderdag op vrijdag doorbracht. Hij miste ook de afsluitende training. ,,Het was een lange nacht. De trainer vroeg of ik kon spelen. Net voor de wedstrijd kwam ik teruggereden uit Luik, het leek me niks om thuis te blijven en de jongens te zien spelen."



Labylle snelde na de wedstrijd weer terug naar Luik, in de hoop getuige te zijn van de geboorte van zijn dochtertje. De verdediger keek terug op een matige wedstrijd, zowel van zijn kant als van NEC in geheel. ,,We waren slordig, ook ik. Ik denk niet dat het door de vermoeidheid kwam. Iedereen speelt weleens een wedstrijd waarin het wat minder gaat. De vorige wedstrijden vond ik dat het wel goed ging, dan kan dit gebeuren."