NEC’er Okita: basisplaats belangrijk om 100 procent fit te worden

Okita kwam een week geleden over van MVV. Tegen Jong FC Utrecht speelde hij afgelopen maandag na één training in Nijmegen al 25 minuten mee. Hij scoorde, maar scheidsrechter Joey Kooij keurde de treffer af omdat Anass Achahbar een overtreding zou hebben gemaakt op doelman Thijmen Nijhuis van Utrecht.

Een droomdebuut bleef zo uit. Okita vindt dat zijn treffer onterecht werd afgekeurd. ,,Het was geen fout of juist een penalty. Maar ja, de scheidsrechter besloot anders. Ik ben blij dat we hebben gewonnen. Dat is belangrijk. Het was goed om 25 minuten te spelen.’’