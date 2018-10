NEC’er Romeny baalt van gemiste kansen: ‘Volgende week twee keer scoren’

,,Ja, dat had het helemaal afgemaakt”, zei Romeny na afloop. ,,Daar baal ik wel een beetje van. Ik had er in ieder geval één moeten maken. Die laatste kans moest erin, had ik misschien beter met rechts kunnen schieten.” Doelman Jeroen Houwen keerde de inzet van Romeny.



De Gier koos net als twee weken geleden tegen Almere City FC voor Romeny als linksbuiten. Het talent ontbrak vorige week tegen FC Eindhoven wegens interlandverplichtingen. Ondanks het gebrek aan doelpunten zorgde de aanvaller tegen Telstar wel voor veel gevaar aan Nijmeegse zijde én versierde hij in de tweede helft een strafschop die uiteindelijk de 0-2 van Sven Braken betekende. ,,Ik heb mijn best gedaan. Ik speel graag vanaf links, daar pak ik vaak de vrije rol zodat ik mijn acties kan maken.”