NEC'er Romeny viert bekerwinst op eredivisionist steunend op een kruk

Romeny, die het normaal van invalbeurten moet hebben, speelde een cruciale rol in de 3-2 overwinning van de eerstedivisionist in Rotterdam. De aanvaller (18) kreeg twee strafschoppen mee. ,,Het is lekker om belangrijk te zijn. Gevaarlijk zijn met acties in de zestien. Dat is één van mijn kwaliteiten.’’

Veel spelers kregen rust bij NEC in aanloop naar de topper in de eerste divisie vrijdag tegen koploper Go Ahead Eagles in De Goffert. Romeny: ,,Het is lekker om te winnen van een eredivisionist. We hebben laten zien dat de bank, de hele selectie een goed niveau heeft. We speelden prima, ook al was het lastig na de 2-0 achterstand.’’