NEC faalt bij proefexamen op weg naar de play-offs

Revancheren kan NEC maandag al. Al is Telstar-thuis in niets een graadmeter voor de nacompetitie. Daarvoor is de opponent uit Velsen-Zuid te zwak. Zo suddert het falen op Goede Vrijdag nog wel even door in Nijmegen. Vooral omdat NEC nog maar twee toetsmomenten over heeft in de eerste divisie dit seizoen: de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en NAC aan het einde van de rit.