NEC-fans geven met spandoeken duidelijk signaal aan clubleiding over Barreto, middenvelder emotioneel

MET VIDEONIJMEGEN - De NEC-supporters hebben een duidelijk signaal gegeven aan de clubleiding omtrent de toekomst van Edgar Barreto. De 37-jarige middenvelder kreeg tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles een staande ovatie van het publiek en was zichtbaar aangedaan.

De NEC-supporters gingen in de achtste minuut - het rugnummer van Barreto - staan en applaudisseerden massaal. De fanatieke aanhang toonde spandoeken met daarop de tekst ‘Edgar is rood, groen, zwart. Bind Barreto aan onze club, nu! Edgar mot blievuh!’.

Barreto bekeek de wedstrijd tussen de fanatieke aanhang en reageerde emotioneel op het eerbetoon. De Paraguayaan kon tegen Go Ahead Eagles niet in actie komen door een knieblessure, waar hij al enige weken mee kampt. Mogelijk mist hij ook de resterende twee competitiewedstrijden.

Barreto heeft een aflopend contract bij NEC en is in afwachting van duidelijkheid over zijn toekomst. Hij wil zelf graag verder als speler. Hij gaf dat begin dit jaar te kennen aan technisch directeur Ted van Leeuwen, maar kreeg daarop tot zijn eigen teleurstelling een afwachtend antwoord. Barreto klaagde toen over een gebrek aan respect.

Vervolgens bleef het maandenlang stil vanuit NEC richting Barreto. De club zegde diens contract voor 1 april formeel op - iets wat gebruikelijk is in het voetbal - maar wilde niet reageren op vragen of er nog wordt gesproken met Barreto over een eventuele nieuwe verbintenis.

Barreto is bezig aan zijn tweede periode bij NEC. Hij kwam in de zomer van 2020 over van Sampdoria. Vorig seizoen had Barreto een belangrijk aandeel in de promotie naar de eredivisie. Eerder droeg hij tussen 2003 en 2007 het shirt van NEC.