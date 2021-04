NEC-fans moeten bij stadion rivaal Vitesse coronatest doen als ze naar thuisduel met NAC willen

Stadion­proef NEC-De Graafschap: lang niet iedereen liet zich hertesten

2 maart NIJMEGEN - Lang niet alle twaalfhonderd toeschouwers die 19 februari de voetbalwedstrijd NEC-De Graafschap live hebben bijgewoond in het Goffertstadion, hebben zich na vijf dagen opnieuw laten testen op het coronavirus. De onderzoeksorganisatie Fieldlab Evenementen onder leiding van arts-microbioloog Andreas Voss had de fans wel gevraagd om dit te doen, maar verplicht was het niet.