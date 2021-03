NEC-fans vissen achter het net: TOP-uit nergens live te volgen

NIJMEGEN - NEC is vrijdag voor het eerst in tijden niet live te volgen voor de achterban. Nu stadions op slot zitten vanwege corona is voetbalzender ESPN de enige optie om de Nijmeegse club aan het werk te zien. Maar wat wil nou: het televisiekanaal zendt de uitwedstrijd tegen TOP Oss niet uit.

ESPN brengt in de vierde periode van de eerste divisie maar twee duels per speelronde rechtstreeks op tv; vrijdag De Graafschap-Excelsior en FC Volendam-NAC. Tot voor kort werden alle wedstrijden nog (verspreid geprogrammeerd en) uitgezonden, om zo de supporters die de tribunes niet op kunnen en sponsoren tegemoet te komen. Vanwege financiële gronden ziet de betaalzender daar nu vanaf.

Niet dat ESPN in de derde periode alleen voor de kosten opdraaide overigens. Voetbalbond KNVB en een deel van de clubs schoten het kanaal te hulp. Die clubs kunnen nu zelf zendtijd inkopen. De kosten daarvoor zijn liefst 7,5 duizend euro per duel. Een derde komt voor rekening van de bezoekende ploeg, de overige kosten zijn voor de thuisspelende club. Die profiteert immers van de sponsoruitingen langs het veld.

Schakelprogramma

Daar waar Go Ahead Eagles-FC Dordrecht vrijdag al via een livestream van ESPN te bekijken is, moeten fans van NEC het doen met flitsen van hun favoriete club. Zo komen in het schakelprogramma van ESPN de hoogtepunten voorbij van alle wedstrijden (in totaal negen duels ditmaal). ,,De wedstrijd tegen TOP Oss kwam te vroeg”, verwijst algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC naar de deadline van vorige week. ,,We hebben toen aangegeven dat we dat niet op de korte termijn konden beslissen.”

Daarvoor was ook overleg nodig met de supportersvereniging en de OSRN (Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen, zelfstandige businessclub van NEC). Dat overleg heeft Van Schaik deze week gevoerd. ,,Er is een nadrukkelijke wens om NEC altijd live te zien”, geeft de directeur aan. ,,We gaan er als club alles aan doen om zoveel mogelijk duels live uit te zenden. In ieder geval de thuiswedstrijden, omdat onze supporters en businessclubleden daar altijd bij zijn en ze al zoveel missen.”

Seizoenkaarthouders

Sinds oktober worden de wedstrijden in het profvoetbal namelijk zonder publiek gespeeld; op het ‘proefduel’ NEC-De Graafschap na. Van Schaik: ,,We gaan geld vrijmaken, maar garanties zijn er niet. We moeten kijken wat budgettair kan in deze tijd. De mogelijkheden zijn beperkt, vanwege de coronacrisis en omdat we ook in afwachting zijn van de compensaties van seizoenkaarthouders en businessclubleden. Hopelijk zijn die minimaal.”

De supportersvereniging van NEC hoopt dat de volgende duels wel worden uitgezonden. ,,Nu de stadions dicht zijn, is die ene wedstrijd in de week een moment waar veel supporters naar uitkijken”, zegt voorzitter Jeroen Rengers. ,,We hebben bij de club aangegeven dat we er alles aan moeten doen om de uitzendingen mogelijk te maken. Zeker ook om de binding met de supporters goed te houden.”