NEC gaat Cissoko langer aan zich binden: talent tekent contract tot 2024

Cissoko, die nog een éénjarig contract had, maakte aan het einde van vorig seizoen zijn debuut voor NEC. Hij viel in april in tijdens de uitwedsstrijd tegen FC Utrecht (1-0-nederlaag).

In de weken daarop ontpopte Cissoko zich tot publiekslieveling bij NEC. Hij zorgde in de blessuretijd voor de winnende 1-0 tegen Go Ahead Eagles en versierde een strafschop tegen PSV (3-2-nederlaag). Tot dusver kwam hij tot vier wedstrijden voor NEC.

Cissoko kwam in 2016 bij NEC amateurs terecht, nadat hij was weggestuurd uit de jeugdopleiding van Vitesse wegens onprofessioneel gedrag. Hij was vorig jaar zomer transfervrij op weg naar FC Dordrecht, maar die deal ketste op het laatste moment af.

Cissoko speelde vorig seizoen voornamelijk zijn wedstrijden voor het onder 21-elftal van NEC, maar maakt dit seizoen direct deel uit van de A-selectie van NEC. Hij scoorde zaterdag één keer in de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding en had daarmee een aandeel in de 11-0-zege op NEC amateurs.