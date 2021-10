NEC gaat door het stof voor spandoek ‘Pure Haat’: ‘Het was een inschattingsfout van ons’

Bruls schaamt zich voor gedrag ‘supporters’: ‘Dit wil ik nooit meer meemaken’

18 oktober NIJMEGEN - ‘Onacceptabel geweld’, concludeert de politie over de rellen die zondagavond bij het Goffertstadion in Nijmegen ontstonden na de derby NEC - Vitesse. Hubert Bruls is totáál niet te spreken over het gedrag van de NEC-supporters: ,,Ik durf ze niet eens supporters te noemen. Ik vond het een totale wanprestatie”, zei hij maandagochtend bij Radio 1.