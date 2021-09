NEC gaat na sensationele comeback in laatste minuten alsnog onderuit tegen Feyenoord

De start van NEC in De Kuip was dramatisch. Trainer Rogier Meijer koos verrassend voor een 5-3-2-systeem, omdat hij meer verdedigende zekerheid in wilde bouwen. Edgar Barreto werd de extra centrale verdediger. De nieuwe formatie gaf aanvankelijk totaal niet het gewenste effect. Na zeventien minuten keek NEC namelijk al tegen een 2-0-achterstand aan.



Orkun Kökcü benutte in de veertiende minuut een strafschop. Edgar Barreto slaagde er na een pass door het centrum niet in om Guus Til af te stoppen, waarna doelman Mattijs Branderhorst Til onderuit haalde. Branderhorst kreeg geel van scheidsrechter Joey Kooij en was kansloos bij de poging vanaf elf meter van Kökcü.