NEC gaat tot het gaatje, maar laat de punten achter in Breda

Tot aan de 25ste minuut was er weinig tot niets aan de hand voor NEC dat zuinig was op de bal zonder echte kansen te creëren. Een minuut later veerde het uitverkochte Rat Verlegh stadion op toen Sydney van Hooijdonk op nog geen meter voor Mattijs Branderhorst opdook. Met een magistrale redding op de lijn voorkwam de doelman van NEC een zekere treffer.

Stormen

Voor NAC was dat het sein een tandje bij te zetten, maar juist in die stormachtige fase rechtte NEC de rug en veranderden de de toejuichingen vanaf de tribunes langzaam in geroezemoes. Arno Verschueren incasseerde de eerste gele kaart van de wedstrijd toen de middenvelder van NAC aan het shirt van Anthony Musaba gingen hangen om een Nijmeegse doorbraak te verijdelen.



Bij NAC sloop de voorzichtigheid in de ploeg na een venijnig schot van Jonathan Okita (zijnet), een doelpoging van Bas Kuipers (door verdediger Javier Noblejas overgekopt) en een harde schuiver van Tom van de Looi (in de handen van Nick Oly).

Teentje

In de slotfase van de eerste helft kwam Van Hooijdonk een teentje te kort om een voorzet van Luka Ilic te verzilveren, maar voor de voor de Bredase aanhang was dat toch te weiniog om de eigen ploeg met een bemoedigend applaus naar de kleedkamer te begeleiden. Hier en daar rolde er zelfs een licht fluitconcert van de tribunes.



Dat veranderde na krap een kwartier in de tweede helft toen Frank Sturing een overtreding maakte tegen de rand van zijn eigen strafschopgebied en het stadion verwachtingsvol riep om Sydney van Hooijdonk. Net als zijn vader Pierre, bleek de zoon een levensgevaarlijke vrije trap in de benen te hebben. Vlak boven de graaiende hand van Branderhorst spatte et schot op de lat uiteen.

Lob van fluweel

Onmiddellijk ontbrandde de wedstrijd. Een minuut later produceerde Okita een fluwele lob waarna de bal via de handen van Oly tegen de binnenkant van de paal belandde. Twee minuten later brak Van Hooijdink de ban. Terwijl de regen werkelijk met bakken uit de hemel viel drukte de spits van NAC net buiten het strafschopgebied al en verdween de bal vlak langs de paal tegen het net.



Een biertje halen was daarna op eigen risico. Wie dat wel deed, mistte twee minuten later de pegel van Dijkstra op de lat. NEC wisselde daarna Jellert van Landschoot voor de onzichtbare Velikonja en Randy Wolters voor Musaba.

Hachelijk

De slotfase werd er een waarin NEC met de krachten smeet om minimaal een punt aan de kraker over te houden en de thuisclub loerde op de gaten die onherroepelijk in de Nijmeegse gelederen vielen.



Rens van Eijden kwam – voor het eerst dit seizoen na zijn blessure - nog binnen de lijnen voor Frank Sturing. Iedereen die bij NEC de twee meter aantikt werd naar het strafschopgebied van NAC gedirigeerd. Dat leverde nog hachelijke momenten op, maar geen doelpunten, waardoor NAC de eerste periodetitel in de wacht sleepte.