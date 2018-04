NEC gaat 'volle bak' tegen Telstar

Na het verlies vrijdag tegen FC Eindhoven (3-2) grijpt Lijnders in. De trainer van de eerstedivisionist wijzigt zijn ploeg vermoedelijk op twee posities.



,,We spelen veel wedstrijden en we kunnen iedereen gebruiken. We hebben gewoon opties, dus dat is prettig. We kijken wat het beste is voor ons elftal waardoor we beter tot ons recht komen.’’

Zo vervangt Michael Heinloth vermoedelijk rechtsback Guus Joppen. Heinloth is één van de spelers die te horen kreeg dat hij aan het einde van het seizoen mag vertrekken bij NEC. Komende zomer vertrekken waarschijnlijk twaalf spelers bij de Nijmegenaren. Volgens Lijnders heeft dat geen impact op het elftal. ,,De jongens die aflopende verbintenissen hebben, willen allemaal maar één ding. En dat is kampioen worden met NEC.’’

Klinisch

NEC staat met zes duels te spelen één punt achter koploper Fortuna Sittard. De Nijmegenaren verloren de koppositie door het verlies tegen FC Eindhoven. ,,We moeten reageren natuurlijk. Er gebeurden veel dingen waardoor we terug hadden kunnen komen in de wedstrijd. Dat lieten we na omdat we niet klinisch genoeg zijn. Dat moeten we verbeteren.’’

Lijnders is ervan overtuigd dat die reactie er komt tegen Telstar. ,,De groep gaat volle bak spelen. Wij moeten alles omdraaien naar energie. We moeten alles omdraaien naar uitdagingen. We moeten alles omdraaien naar vechtlust. We moeten alles omdraaien naar het echt willen winnen. Daar willen we het verschil in maken.’’

Gemor

De oefenmeester (35) vindt dat kritiek van fans op de prestaties van NEC erbij hoort. ,,De supporters hebben tot nu toe achter ons gestaan. Af en toe is er wel gemor. Dat hoort bij deze club. Het is aan ons om het stadion mee te krijgen. Dat is erg belangrijk. Thuis zijn we sterk en we hebben de punten hard nodig. Ik denk dat iedereen dat beseft.’’