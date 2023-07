NEC gaat zich in jacht op centrale verdediger waarschijnlijk versterken met Deen Ross

Nieuwe NEC-talk­show met Danny Hoekman en Jochem van Gelder: ‘Wilde altijd al een voetbalpro­gram­ma presente­ren’

De Gelderlander komt met een nieuwe wekelijkse talkshow over NEC. Jochem van Gelder is de presentator van Over RoodGroenZwart en aan tafel zitten Danny Hoekman en NEC-watcher Jeroen Bijma als deskundigen.