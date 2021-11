NEC geeft voorsprong uit handen en verliest van Cambuur

De wedstrijd van vrijdag stond in schril contrast met de laatste ontmoeting tussen NEC en Cambuur in De Goffert. Toen trok NEC zich als subtopper in de Keuken Kampioen Divisie massaal terug tegen de Friezen. Angstig voor de kwaliteiten van de ongenaakbare koploper. Tot ergernis destijds van Cambuur-trainer Henk de Jong, die zijn frustraties nog tijdens het duel in woord en gebaar liet blijken aan zijn collega Rogier Meijer van NEC.



Dit seizoen staat er een heel ander NEC. Aanvallender. Frivoler. Niet bang voor de tegenstander. Ook niet voor Cambuur. NEC was vanaf de eerste minuut dominant en creëerde kans op kans, alleen liet de afwerking te wensen over. Bart van Rooij en Magnus Mattsson zagen hun schoten geblokt worden en Mattsson mikte recht op de uitblinkende doelman Sonny Stevens.