NEC: geen concrete interesse voor Kadioglu

Bij NEC heeft zich nog geen enkele club Voor Kadioglu gemeld. ,,Rondom Kadioglu veel woorden door Jan en alleman, maar geen serieuze daden”, stelt Oversier, die verder meldt dat er geen noodzaak is om Kadioglu van de hand te doen. Met de verkoop van Arnaut Groeneveld (Club Brugge) deed NEC donderdag al goede zaken op de transfermarkt.

Om het vertrek van Groeneveld en dertien anderen (onder wie acht transfervrije spelers en vier huurlingen) op te vangen, aast Oversier voor komend seizoen op ‘ongeveer zeven aanwinsten’. De technisch directeur is een speurtocht gestart naar een keeper, een rechtsback, een linker centrumverdediger, een linksback, een middenvelder en twee vleugelspitsen. ,,Er is nog geen duidelijkheid op dit moment, maar er lopen wel gesprekken”, legt Oversier uit.

De Rotterdammer, bezig aan zijn tweede seizoen als technisch directeur bij NEC, heeft vertrouwen in de zoektocht naar nieuwe spelers. ,,De spelers nemen de tijd. Dat komt ook omdat we dit jaar met een WK zitten. Dan duurt het allemaal wat langer. Maar het komt goed. Ik heb nu in ieder geval meer tijd dan een jaar geleden toen ik hier binnenkwam. De scouting staat als een huis en de gesprekken met spelers en Jack (trainer Jack de Gier, red.) bieden vertrouwen.”