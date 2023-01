NEC gelooft in stunt tegen Ajax: ‘Maar het was misschien beter geweest om voor de kerst tegen ze te spelen’

Cillessen beleeft emotionele dag bij NEC na mokerslag bij Oranje: ‘Er is een verkeerd beeld van mij geschetst’

NIJMEGEN - NEC boekt tegen RKC Waalwijk (6-1) de grootste zege in de eredivisie sinds 2011, maar na de wedstrijd gaat het enkel over Jasper Cillessen. De doelman is ontdaan dat hij ontbreekt in de WK-selectie van het Nederlands elftal.

13 november