NEC grijpt naast play-offs voor Europees voetbal door nederlaag tegen Fortuna Sittard

NEC-trainer Rogier Meijer voerde één wijziging door in zijn opstelling ten opzichte van de uitwedstrijd tegen PSV (3-2-nederlaag). Mikkel Duelund kreeg op het middenveld de voorkeur boven Dirk Proper.

NEC had het in de openingfase erg lastig met Fortuna Sittard. Na een waarschuwingsschot van Samy Baghdadi kwamen de bezoekers in de dertiende minuut op 0-1. Oud-NEC’er Zian Flemming schoot de bal langs Mattijs Branderhorst na een slim hakje van Paul Gladon.

Daarna nam NEC het initiatief over van Fortuna Sittard, maar de ploeg creëerde geen grote kans in de eerste helft. Jonathan Okita kreeg wel twee mogelijkheden, maar eerst schoot hij wild over en even later werd zijn volley gekeerd door Yanick van Osch.

Ook in de tweede helft kon NEC voorin aanvankelijk geen potten breken. De club ontsnapte na een klein kwartier aan de 0-2. Flemming kon na een goede individuele actie alleen op Branderhorst af en schoot de bal ruim naast.

Meijer ging meteen daarna drie keer wisselen om het tij proberen te keren. NEC werd daardoor ook gevaarlijker en had in de 66e minuut op 1-1 moeten komen. Okita schoot na een scrimmage bij een hoekschop van dichtbij over.

NEC voerde de druk op het doel van Fortuna Sittard in de slotfase steeds verder op. In de blessuretijd werd de bal tot twee keer toe van de lijn gehaald, waardoor Fortuna Sittard met hangen en wurgen in de eredivis bleef.

Vlak voor die momenten vielen Edgar Barreto en Rens van Eijden nog in. Beide routiniers speelden de laatste wedstrijd in hun carrière en namen na de wedstrijd uitgebreid afscheid van de NEC-fans.

Voor NEC is het seizoen door de nederlaag tegen Fortuna Sittard voorbij. De club, die vorig seizoen via de play-offs promoveerde naar de eredivisie, eindigt op de tiende plaats. AZ, Vitesse, FC Utrecht en sc Heerenveen gaan de play-offs voor Europees voetbal in.

NEC-Fortuna Sittard 0-1 (0-1)

13. Flemming 0-1 Toeschouwers: 12.390

Scheidsrechter: Higler

Geel: Schöne (NEC), Baghdadi, Semedo (Fortuna) NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Guth, El Karouani; Schöne, Bruijn (59. Vet), Duelund (59. Bronkhorst); Tavsan, Akman (59. Cissoko), Okita. Fortuna: Van Osch; Pinto, Siovas, Angha, Tirpan; Duarte, Flemming, Tekie; Baghdadi (46. Semedo), Gladon, Seuntjens.

