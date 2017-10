NEC grijpt terug op oude opkomsttune: Meer adrenaline

VIDEO NEC-er Rayhi toont topvorm tijdens training met volleys op goal, en een paar richting Sittard

9 oktober NIJMEGEN - Mohamed Rayhi is in topvorm. Nadat hij vrijdag tegen Fortuna Sittard een bal met een prachtige volley in het dak van het doel schoot en NEC op 1-1 zette, volleerde hij maandag op de training twee ballen in de kruising.