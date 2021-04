NEC haalt jeugdtrainer Van Kouwen weg bij Vitesse

Hij krijgt bij de voetbalacademie van NEC volgend seizoen de Onder 17 onder zijn hoede.



Van Kouwen heeft er na dit seizoen vier jaar opzitten bij de jeugdopleiding van eredivisionist Vitesse. De voormalig speler van onder meer Willem II, VVV-Venlo en De Graafschap staat in Arnhem momenteel aan het roer bij de Onder 14.



Van Kouwen zal zijn taken bij NEC combineren met die bij de amateurs van De Bataven. Bij de eersteklasser uit Gendt is hij sinds afgelopen zomer hoofdtrainer. Eerder zwaaide Van Kouwen de scepter bij SDOUC in Ulft en OBW in Zevenaar.